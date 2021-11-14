Захисник Маріуполя Марк Мампассі у разі переходу сина у російський клуб може змінити громадянство.

Про це заявила матір гравця Владлена.

“Ще офіційно нічого не оголошено. Я не маю права говорити поки що. Але можливість переходу є. Сподіваюся, що все вийде. Чи це буде Локомотив? Так.

Російське громадянство для Мампассі? Ми про це поки що не говоримо. Розмова йде лише про можливий трансфер, про зміну громадянства мови поки що немає.

Дорогу до збірної України буде закрито після переходу до Росії? Ну, життя змінюється. Може, сьогодні закрито, а завтра буде відкрито. Все може бути. Якщо зараз Мампассі гратиме у Маріуполі, збірна для нього теж буде закрита. Бо до збірної України із Маріуполя не беруть.

Грати за збірну Росії? Як можна говорити, що буде завтра, якщо ми ще навіть не перейшли. Але, загалом, все можливо”, - сказала Владлена.