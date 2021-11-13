 Помер колишній гравець Карпат Саулевич | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України оновила власний ганебний рекорд у грі з Болгарією
Вчора 12:28 3348
Фінляндія у меншості переграла Боснію, Франція декласувала Казахстан. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 23:37 2974
Боттас виграв спринт-кваліфікацію на Гран-прі Бразилії
Сьогодні 22:12 144
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:20 2234
22 роки тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі
Сьогодні 15:13 41306
Мілевський російському журналісту: Збірна України "закриє" Росію
Сьогодні 14:50 1703
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 14:08 19239 2
Англія знищила Албанію, Італія не змогла перемогти Швейцарію. Результати кваліфікації на ЧС-2022
Вчора 23:39 2048
Гамільтон виграв п'ятничну кваліфікацію Гран-прі Бразилії
Вчора 22:14 480
Продексім переграв ХІТ, Ураган сенсаційно програв Соколу. Результати матчів 11 туру Екстра-ліги
Вчора 20:29 782
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Каррі побив легендарний рекорд Аллена
Каррі побив легендарний рекорд Аллена Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:46 410
22 роки тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі
22 роки тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:13 41292
Кваліфікація Чемпіонату світу: поки все передбачувано
Кваліфікація Чемпіонату світу: поки все передбачувано Harry BettMan
Сьогодні 14:29 448 5
Шмейхель не втримав ворота недоторканими: Пропустив гол від Фарерських островів
Шмейхель не втримав ворота недоторканими: Пропустив гол від Фарерських островів Віктор Слюсаренко
Вчора 23:42 821
На 10-ій секунді: Нападник збірної Андорри швидко отримав червону картку
На 10-ій секунді: Нападник збірної Андорри швидко отримав червону картку Віктор Слюсаренко
Вчора 22:26 573
Збірна України розпочала підготовку до матчу з Боснією і Герцеговиною
Збірна України розпочала підготовку до матчу з Боснією і Герцеговиною Віктор Слюсаренко
Вчора 22:09 617
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську Віктор Слюсаренко
Вчора 19:50 593
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні? Harry BettMan
Вчора 18:26 722 1
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023 Віктор Слюсаренко
Вчора 16:50 621
Тернер і Гобер влаштували бійку у матчі НБА
Тернер і Гобер влаштували бійку у матчі НБА Віктор Слюсаренко
Вчора 15:23 581
Роналду вчить свого сина фірмовому святкуванню
Роналду вчить свого сина фірмовому святкуванню Віктор Слюсаренко
Вчора 08:45 1103
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією Віктор Слюсаренко
11.11.2021 21:10 1616
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
11.11.2021 20:11 1028
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа Віктор Слюсаренко
11.11.2021 18:09 1160
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу Віктор Слюсаренко
11.11.2021 17:33 718
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:52 Футбол Норвегія - Латвія 0:0. Огляд матчу 7
23:37 Футбол Фінляндія у меншості переграла Боснію, Франція декласувала Казахстан. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022 2974
23:29 Футбол Мампассі підпише контракт з Локомотивом 233
23:13 Футбол Олександрія хоче підписати Калітвінцева 173
22:57 Футбол Помер колишній гравець Карпат Саулевич 595
22:42 Футбол Туреччина - Гібралтар 6:0. Огляд матчу 147
22:29 Єдиноборства Гребеніжко стала чемпіонкою світу з самбо 160
22:12 Автоспорт Боттас виграв спринт-кваліфікацію на Гран-прі Бразилії 144
21:55 Футбол Манчестер Юнайтед може запросити Почеттіно 276
21:41 Футбол Металіст - Прикарпаття 4:0. Огляд матчу 188
21:26 Футбол Збірна України U-17 розгромила Казахстан у матчі відбору Євро-2022 462
21:20 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція 2234
21:12 Теніс Стаховський виграв парний турнір у Братиславі 304
20:43 Фехтування Ягодка зупинився за крок від медалі на Гран-прі Орлеан 240
20:30 Футбол Алвес: Хочу відродити Барселону, яку ми так сильно любили 358
20:15 Теніс Світоліна: Я в душі українка і завжди повертатимуся на Батьківщину 468
19:56 Футбол Карпати розгромили Дніпро Черкаси. Результати 18 туру Другої ліги 1037
19:53 Футбол Металіст розгромив Прикарпаття у 18 турі першої ліги 348
19:38 Хокей Україна програла Угорщині на Euro Hockey Challenge 571
19:23 Автоспорт Гамільтон стартуватиме з останнього місця в спринт-кваліфікації 418
18:58 Футбол Пересоляк: Інформація про те, що я перестав фінансувати Минай – нісенітниця 367
18:42 Футбол Боснія і Герцеговина - Фінляндія 1:3. Огляд матчу 734
18:24 Баскетбол Черкаські Мавпи поступилися Дніпру, Будівельник здолав Сокіл. Результати матчів Суперліги 546
18:15 Футбол Стерлінг має намір перейти в Барселону 366
17:45 Футбол Миколенко про перехід до Дженоа: Навіть коментувати це не хочу 529

Помер колишній гравець Карпат Саулевич

Сьогодні 22:57 595 0
За львів'ян Саулевич провів 170 матчів і забив 11 голів
Помер колишній гравець Карпат Саулевич
#Саулевич

Джерело - Львівська асоціація футболу.

Сьогодні, 13-го листопада, на 63-му році життя помер колишній гравець львівських Карпат Анатолій Саулевич.

Про це повідомляє Львівська асоціація футболу.

У складі "левів" він у 1978-1981-му, 1989-му роках провів 170 матчів і забив 11 голів. Захищав кольори СКА Карпати та працював тренером у СДЮШОР Карпати. 

Впродовж тривалого часу успішно виступав за команду ветеранів Карпат, з якою 2004-го року став чемпіоном України.

Раніше на ринзі раптово помер президент федерації боксу Львівщини.

Коментарі ()