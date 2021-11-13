За львів'ян Саулевич провів 170 матчів і забив 11 голів

Джерело - Львівська асоціація футболу.

Сьогодні, 13-го листопада, на 63-му році життя помер колишній гравець львівських Карпат Анатолій Саулевич.

Про це повідомляє Львівська асоціація футболу.

У складі "левів" він у 1978-1981-му, 1989-му роках провів 170 матчів і забив 11 голів. Захищав кольори СКА Карпати та працював тренером у СДЮШОР Карпати.

Впродовж тривалого часу успішно виступав за команду ветеранів Карпат, з якою 2004-го року став чемпіоном України.

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