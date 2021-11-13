Фінляндія у меншості переграла Боснію і Герцеговину. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією та Герцеговиною в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.
Гості з 37-ї хвилини грали у меншості, проте поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь фінської збірної.
Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 13 листопада
Група D
Боснія і Герцеговина - Фінляндія 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Форсс, 0:2 - 51 Лод, 1:2 - 69 Менало, 1:3 - 73 О'Шонессі
Червона картка: Райтала 37
Незабитий пенальті: Пуккі 25
Сьогодні, 13 листопада, відбудуться ще 6 матчів відбору до ЧС-2022:
19:00 Норвегія - Латвія
19:00 Туреччина - Гібралтар
21:45 Бельгія - Естонія
21:45 Уельс - Білорусь
21:45 Франція - Казахстан
21:45 Чорногорія - Нідерланди