Фінляндія у меншості переграла Боснію і Герцеговину. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Франція прийматиме Казахстан

Джерело - Чемпіон.

Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією та Герцеговиною в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.

Гості з 37-ї хвилини грали у меншості, проте поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь фінської збірної.

Чемпіонат світу 2022

Кваліфікація, 13 листопада

Група D

Боснія і Герцеговина - Фінляндія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Форсс, 0:2 - 51 Лод, 1:2 - 69 Менало, 1:3 - 73 О'Шонессі

Червона картка: Райтала 37

Незабитий пенальті: Пуккі 25

Сьогодні, 13 листопада, відбудуться ще 6 матчів відбору до ЧС-2022:

19:00 Норвегія - Латвія

19:00 Туреччина - Гібралтар

21:45 Бельгія - Естонія

21:45 Уельс - Білорусь

21:45 Франція - Казахстан

21:45 Чорногорія - Нідерланди