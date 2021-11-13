Карпати розгромили Дніпро Черкаси. Результати 18 туру Другої ліги

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Відбулися матчі 18 туру чемпіонату України у Другій лізі.
Чемпіонат України - Друга ліга
18 тур, 13 листопада
Суми - Кристал 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 69 Клюєв (пен), 0:2 - 85 Клюєв
АФСК Київ - Діназ Вишгород 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Апанчук, 0:2 - 46 Баначевич
Вікторія - Енергія 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Андрощук, 1:1 - 23 Єроменко, 2:1 - 73 Гранків, 3:1 - 81 Борименко (пен)
Нива В. - Чайка 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Георгієв, 2:0 - 74 Загорулько
Скорук Томаківка - СК Полтава 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Жуков, 2:0 - 52 Жуков, 3:0 - 63 Жуков, 3:1 - 90+1 Яременко
Тростянець - Нікополь 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Ганжа, 1:1 - 55 Фомін, 2:1 - 74 Проданов
Реал-Фарма - Вовчанськ 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 78 Фабер, 2:0 - 82 Абузраа (пен)
Карпати Галич - Мункач 0:0
МФК Металург - Балкани 0:0
Чернігів - Рубікон 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 33 Мироненко, 1:1 - 45+1 Зоренко, 2:1 - 81 Зенченко
Карпати - Дніпро Черкаси 5:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 26 Кожанов, 1:1 - 41 Кос, 2:1 - 67 автогол Шостка, 3:1 - 70 Чачуа, 4:1 - 90 Ткачук, 5:0 - 90+7 Гуменюк
ЛНЗ Черкаси - Епіцентр Дунаївці 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Немтінов, 1:1 - 58 Тищенко