Аргентина мінімально обіграла Уругвай у відборі на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Уругвай на власному полі поступився Аргентині в рамках кваліфікації на ЧС-2022.

Єдиний гол у матчі забив півзахисник аргентинців Анхель Ді Марія, який з меж штрафного майданчика елегантно переправив м'яч у верхній кут воріт.

У турнірній таблиці Аргентина впевнено йде другою - 28 очок. У наступному турі аргентинці зіграють зі збірною Бразилії. Матч відбудеться 17 листопада.

Південна Америка, ЧС-2022

Кваліфікація, 13 тур

13 листопада

Уругвай – Аргентина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 7 Ді Марія

Раніше, Бразилія обіграла Колумбію.