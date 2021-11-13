Аргентина мінімально обіграла Уругвай у відборі на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Уругвай на власному полі поступився Аргентині в рамках кваліфікації на ЧС-2022.
Єдиний гол у матчі забив півзахисник аргентинців Анхель Ді Марія, який з меж штрафного майданчика елегантно переправив м'яч у верхній кут воріт.
У турнірній таблиці Аргентина впевнено йде другою - 28 очок. У наступному турі аргентинці зіграють зі збірною Бразилії. Матч відбудеться 17 листопада.
Південна Америка, ЧС-2022
Кваліфікація, 13 тур
13 листопада
Уругвай – Аргентина 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 7 Ді Марія
Раніше, Бразилія обіграла Колумбію.