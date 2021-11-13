Італія - Швейцарія 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках відбору до чемпіонату світу-2022 в Катарі Італія вдома зіграла внічию зі Швейцарією.
Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 12 листопада
Група С
Італія - Швейцарія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Відмер, 1:1 - 36 Ді Лоренцо
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Джерело - Чемпіон.
У рамках відбору до чемпіонату світу-2022 в Катарі Італія вдома зіграла внічию зі Швейцарією.
Італія - Швейцарія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Відмер, 1:1 - 36 Ді Лоренцо