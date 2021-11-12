Паттерсон забив гол та відзначився гольовою передачею

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 листопада, відбулося 8 матчів у рамках відбору до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Чемпіонат світу 2022

Кваліфікація, 12 листопада

Група С

Італія - Швейцарія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Відмер, 1:1 - 36 Ді Лоренцо

Північна Ірландія - Литва 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 18 автогол Саткус

Група F

Молдова - Шотландія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Паттерсон, 0:2 - 65 Адамс

Австрія - Ізраїль 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Біттон, 1:1 - 58 Арнаутович(П), 1:2 - 59 Перец, 2:2 - 62 Шауб, 3:2 - 72 Шауб, 4:2 - 74 Забітцер

Данія - Фарерські острови 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Ольсен, 2:0 - 63 Бруун-Ларсен, 2:1 - 90 Олсен, 3:1 - 90+3 Мехле

Група I

Англія - Албанія 5:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 9 Магвайр, 2:0 - 18 Кейн, 3:0 - 28 Хендерсон, 4:0 - 33 Кейн, 5:0 - 45+2 Кейн

Андорра - Польща 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 5 Левандовський, 0:2 - 11 Юзвяк, 1:2 - 45 Валес, 1:3 - 45+2 Мілік, 1:4 - 73 Левандовський

Угорщина - Сан-Марино 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Собослаї, 2:0 - 22 Газдаг, 3:0 - 83 Собослаї, 4:0 - 88 Вечеї