 Збірна Англії продовжить контракт з головним тренером Саутгейтом | Футбол | Champion.com.ua
В УАФ розповіли, коли вирішиться доля Петракова у збірній України
Сьогодні 16:09 1178
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 21:49 17743 2
Продексім переграв ХІТ, Ураган сенсаційно програв Соколу. Результати матчів 11 туру Екстра-ліги
Сьогодні 20:29 181
Пересоляк перестав фінансувати Минай
Сьогодні 19:30 374
Світоліна: Я дуже ретельно вибираю людей у ​​свою команду
Сьогодні 19:16 580
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
Сьогодні 18:26 271
Суркіси відмовляли Цітаішвілі від зміни громадянства
Сьогодні 15:55 762
Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком
Сьогодні 14:14 621
Шарафутдінов: Вацко добре розуміється на футболі
Сьогодні 12:50 600 2
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 09:25 1067
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську
Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:50 310
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні? Harry BettMan
Сьогодні 18:26 269
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023
Дві українки потрапили до символічної збірної ігрового дня відбору на Євробаскет-2023 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:50 326
Тернер і Гобер влаштували бійку у матчі НБА
Тернер і Гобер влаштували бійку у матчі НБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:23 308
Хаві активно бере участь у тренуванні Барселони
Хаві активно бере участь у тренуванні Барселони Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:07 313
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією Віктор Слюсаренко
Вчора 21:10 1429
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України
Холодний душ: Кирилов забив гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 20:11 945
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа
Два тренування на день: Шевченко активно розпочав роботу у Дженоа Віктор Слюсаренко
Вчора 18:09 1007
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу
Голкіпер Динамо показав нове татуювання з логотипом клубу Віктор Слюсаренко
Вчора 17:33 625
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна Harry BettMan
Вчора 14:31 969 1
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:49 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 17743 2
21:44 Футбол Молдова - Шотландія 0:2. Огляд матчу 65
21:35 Футбол Алвес підпише з Барселоною контракт до кінця сезону 73
21:17 Теніс Світоліна: Пропонували 200-300 тисяч за договірний матч 197
21:07 Футбол Манчестер Сіті спробує купити Кейна у січні 133
20:52 Футбол Шотландія переграла Молдову. Результати кваліфікації на ЧС-2022 283
20:49 Пряма трансляція Угорщина - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 151
20:39 Футбол Зієш хоче піти з Челсі взимку 242
20:29 Футзал Продексім переграв ХІТ, Ураган сенсаційно програв Соколу. Результати матчів 11 туру Екстра-ліги 181
20:27 Футбол Манчестер Сіті не продасть Стерлінга взимку 213
20:15 Футбол Миколенко - головна трансферна ціль Шевченка в Дженоа 575
20:05 Теніс Світоліна: В Україні спонсори не готові давати кошти на проведення великих турнірів 245
19:58 Футбол Ікарді передав Ванді права на всі доходи та активи до 2050 року 250
19:57 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 1454
19:50 Блог Фантастичний гол Черненка врятував Агробізнес від поразки у Краматорську 316
19:44 Футбол Саутгейт продовжить контракт зі збірною Англії 195
19:33 Футбол Павелко: Рано чи пізно Ребров очолить збірну України 665
19:30 Футбол Пересоляк перестав фінансувати Минай 374
19:16 Теніс Світоліна: Я дуже ретельно вибираю людей у ​​свою команду 580
19:13 Футбол Тухель - найкращий тренер АПЛ у жовтні 207
18:58 Футбол Ярмоленко - найкращий гравець матчу з Болгарією 321
18:57 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 1442
18:43 Футбол Кононов може очолити Колос 621
18:40 Теніс Світоліна: У нас з Монфісом є шлюбний контракт 638
18:26 Блог Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні? 271

Саутгейт продовжить контракт зі збірною Англії

Сьогодні 19:44 195 0
Термін його нинішньої угоди спливає наприкінці 2022 року
Саутгейт продовжить контракт зі збірною Англії
#Саутгейт, #Збірна Англії

Джерело - Daily Mail.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт близький до підписання нового контракту із Футбольною асоціацією Англії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Термін його нинішньої угоди спливає наприкінці 2022 року. І тренер, і керівництво FA хочуть продовжити співпрацю щонайменше до завершення Євро-2024.

Сторони досягли принципової домовленості щодо умов нового договору. Щойно Англія гарантує собі участь у ЧС-2022, Саутгейт підпише всі документи.

Зараз Гарет отримує близько 3 мільйонів фунтів на рік. За новим контрактом його зарплата перевищить 5 млн. фунтів.

Нагадаємо, Англія зіграє з Албанією у матчі кваліфікації ЧС-2022.

Коментарі ()