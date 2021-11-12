Джерело - Daily Mail.
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт близький до підписання нового контракту із Футбольною асоціацією Англії.
Про це повідомляє Daily Mail.
Термін його нинішньої угоди спливає наприкінці 2022 року. І тренер, і керівництво FA хочуть продовжити співпрацю щонайменше до завершення Євро-2024.
Сторони досягли принципової домовленості щодо умов нового договору. Щойно Англія гарантує собі участь у ЧС-2022, Саутгейт підпише всі документи.
Зараз Гарет отримує близько 3 мільйонів фунтів на рік. За новим контрактом його зарплата перевищить 5 млн. фунтів.
Нагадаємо, Англія зіграє з Албанією у матчі кваліфікації ЧС-2022.