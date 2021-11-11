 Грузія несподівано обіграла Швецію, Люксембург з дублем Родрігеса переміг Азербайджан. Результати кваліфікації на ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Грузія несподівано обіграла Швецію, Люксембург з дублем Родрігеса переміг Азербайджан. Результати кваліфікації на ЧС-2022

Сьогодні 21:13 518 0
Результати кваліфікації на ЧС-2022
Грузія несподівано обіграла Швецію, Люксембург з дублем Родрігеса переміг Азербайджан. Результати кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022.

Чемпіонат світу 2022
Кваліфікація, 11 листопада
Група Н

Росія - Кіпр 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Єрохін, 2:0 - 55 Смолов, 3:0 - 56 Мостовой, 4:0 - 62 Шутормін, 5:0 - 82 Заболотний, 6:0 - 87 Єрохін

Група А

Азербайджан - Люксембург 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Родрігес, 0:2 - 78 Тіль, 1:2 - 83 Салахлі, 1:3 - 90+1 Родрігес

Група В

Грузія - Швеція 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Кварацхелія, 2:0 - 78 Кварцахвелія

Група - J

Вірменія - Північна Македонія 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 22 Трайковскі, 0:2 - 36 Барді, 0:3 - 66 Барді (пен), 0:4 - 79 Рістовскі, 0:5 - 90 Барді (пен)

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