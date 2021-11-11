Модрич не хоче залишати Реал

Гравець хоче підписати новий контракт

Півзахисник Реала Лука Модрич планує продовжити контракт із "вершковими".

Про це повідомляє AS.

Чинна угода 36-річного хорвата з мадридським клубом закінчується влітку 2022 року. За інформацією джерела, Лука хоче провести в Мадриді ще один сезон, а потім завершити професійну кар'єру.

Досвідчений хавбек мріє поїхати на чемпіонат світу в Катарі як гравець Реала. Крім того, Модрич планує зіграти на оновленому стадіоні Сантьяго Бернабеу, відкриття якого заплановано на кінець 2022 року.