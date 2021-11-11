Визначились шанси збірної України зайняти друге місце в групі

Збірна України залежить від інших національних команд

У рамках добору кваліфікації ЧС-2022 збірна України продовжує боротьбу за вихід на Мундіаль.

Аналітичний портал Gracenote оцінив шанси учасників групи посісти друге місце у квінтеті.

Найвищі шанси на друге місце має національна команда Боснії та Герцеговини – 42.88%. Шанси збірної України оцінено у 35.33%. Збірна Фінляндії має найменші шанси на друге місце – 21.09%, якщо не враховувати Францію.

Нагадаємо, лідером групи є збірна Франції, яка має 12 очок. На другому місці розташувалися підопічні Олександра Петракова, які мають 9 балів. На третьому рядку йде Фінляндія, яка має 8 пунктів, а Боснія має сім очок і йде на четвертому місці.