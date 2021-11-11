Північна Македонія U-21 – Україна U-21: стартові склади команд

Джерело - Чемпiон.

Молодіжна збірна Північної Македонії в рамках поєдинку відбору до Чемпіонату Європи-2023 U-21 приймає однолітків з України.

Стали відомі стартові склади команд:

Стартові склади

Північна Македонія U-21: Денковский – Хайдарі, Манєв, Младеновский, Антовский – Алі, Фазлагич, Шеджі – Гроздановский, Гйоргієвский, Рустемовский

Україна U-21: Трубін – Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко – Криськів, Бондаренко, Судаков, Мудрик, В'юнник, Назаренко

Матч 5-го туру відбору до Євро-2023 U-21 Північна Македонія U-21 – Україна U-21 розпочнеться о 14:00 за київським часом.