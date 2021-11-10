Шевченко: Я буду вболівати за збірну України

Джерело - Чемпiон.
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко буде підтримувати свою колишню команду.
Про це сказав сам спеціаліст.
"Я хочу передати привіт всім гравцям і тренерам національної збірної України, в якої зараз буде дуже важка і важлива гра.
Я буду вболівати, всім фанатам теж великий привіт. Знаю, що багато хто буде підтримувати мене. Я всіх обіймаю, бажаю успіхів, буду дивитися і вболівати", – сказав Шевченко.
Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб Дженоа. До цього, спеціаліст очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.