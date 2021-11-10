Шевченко: Я буду вболівати за збірну України

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко буде підтримувати свою колишню команду.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Я хочу передати привіт всім гравцям і тренерам національної збірної України, в якої зараз буде дуже важка і важлива гра.

Я буду вболівати, всім фанатам теж великий привіт. Знаю, що багато хто буде підтримувати мене. Я всіх обіймаю, бажаю успіхів, буду дивитися і вболівати", – сказав Шевченко.