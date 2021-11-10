Сподіваюся, що ми продемонструємо хорошу гру - тренер збірної Болгарії

Збірна України у матчі Боснією і Герцеговиною буде діяти інакше, ніж із Болгарією.

Так вважає наставник болгарської команди Ясен Петров.

"Україна - сильний суперник. Сподіваюся, що ми продемонструємо хорошу гру.

Зараз ми будуємо нову команду, на яку варто створювати тиск, аби дізнатися, як ми працюємо. Нам необхідний досвід зустрічей із такими суперниками. Впевнений, що з Боснією і Герцеговиною Україна буде діяти інакше, ніж із нами.

Суперник має славетну історію й сильних футболістів у своєму розпорядженні. Сподіваюся, що мої хлопці напишуть свою історію. У нас також є добрі традиції", – цитує Петрова сайт УАФ.