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Петраков: Хочемо, щоб одесити прийшли і нас підтримали

Сьогодні 17:41 254 0
Наставник просить підтримки
Петраков: Хочемо, щоб одесити прийшли і нас підтримали
#Петраков, #збірна

Джерело - Чемпiон.

Контрольний матч проти збірної Болгарії дуже важливий.

Про це сказав головний тренер української команди Олександр Петраков.

Важливо: Україна - Болгарія: онлайн-трансляція

"Контрольний матч із Болгарією – важливий. Готуємося до Боснії та Герцеговини. Дуже важливий цей спаринг. А про завдання я говорити не буду. Завтра все побачите. Хочемо, щоб одесити прийшли і нас підтримали. У Львові була гарна атмосфера. Перед важливою грою проти Боснії потрібна підтримка", - сказав Петраков.

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