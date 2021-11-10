Петраков: Хочемо, щоб одесити прийшли і нас підтримали

Контрольний матч проти збірної Болгарії дуже важливий.

Про це сказав головний тренер української команди Олександр Петраков.

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"Контрольний матч із Болгарією – важливий. Готуємося до Боснії та Герцеговини. Дуже важливий цей спаринг. А про завдання я говорити не буду. Завтра все побачите. Хочемо, щоб одесити прийшли і нас підтримали. У Львові була гарна атмосфера. Перед важливою грою проти Боснії потрібна підтримка", - сказав Петраков.