Чергове підсилення від Будівельника

Джерело - Чемпіон.

Будівельник оголосив про підписання контракту з Джеромом Рендлом.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Минулого сезону 34-річний баскетболіст з українським паспортом зіграв 22 матчі в чемпіонаті Іспанії за клуб Реал Бетіс. За 17 хвилин в середньому він набирав 9 очок, 1 підбирання та 2,2 передачі.

2012 року Джером Рендл уже грав в Україні – за маріупольський Азовмаш, з яким став срібним призером Суперліги.

Рендл виступав за збірну України на Євробаскеті-2015, де приносив команді 13,2 очка, 2,0 підбирання і 4,4 передачі за гру. А також грав за національну команду у відборі на Євробаскет-2022.