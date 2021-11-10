Джерело - Чемпіон.
Будівельник оголосив про підписання контракту з Джеромом Рендлом.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Минулого сезону 34-річний баскетболіст з українським паспортом зіграв 22 матчі в чемпіонаті Іспанії за клуб Реал Бетіс. За 17 хвилин в середньому він набирав 9 очок, 1 підбирання та 2,2 передачі.
2012 року Джером Рендл уже грав в Україні – за маріупольський Азовмаш, з яким став срібним призером Суперліги.
Рендл виступав за збірну України на Євробаскеті-2015, де приносив команді 13,2 очка, 2,0 підбирання і 4,4 передачі за гру. А також грав за національну команду у відборі на Євробаскет-2022.
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