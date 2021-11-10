Вернидуб вірить в успіх Шевченка у Серії А

Головний тренер молдовського Шерифа Юрій Вернидуб оцінив прихід Андрія Шевченка у Дженоа.

Про це розповів український спеціаліст в ефірі Футбол News.

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"Шевченко в Дженоа? Я його лише вітаю. Думаю, якщо він там, то насамперед сам хотів туди. Тому удачі та гарної роботи.

Я думаю, він тренер досить серйозний, показав своєю роботою у збірній України. Можу лише побажати удачі та вирівняти ту ситуацію, до якої потрапила Дженоа. Думаю, у нього все вийде", – відзначив Вернидуб.