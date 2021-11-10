Шарафутдінов: Що показують ТК Футбол? Нехай ще куплять права на чемпіонат Білорусі чи Казахстану

Колишній коментатор В'ячеслав Шарафутдінов, який нині проживає у Донецьку, не ходить на матчі чемпіонату ДНР.

Про це заявив сам екскоментатор.

"Чи ходжу на футбол? Ні. Спочатку ходив, а зараз мені достатньо телебачення. Зараз є що подивитися та з чого вибрати. Вчора подивився перший тайм Ліверпуль - Атлетіко. Наступного дня оглянув другий, не знаючи рахунку.

Чемпіонат ДНР транслюється на місцевому телебаченні? На ютубі показують, на телебаченні лише огляди. Я таке не дивлюсь. Там низький рівень гри, це мені не цікаво. Я навіть чемпіонат України не дивлюся, тільки Шахтар - Динамо можу глянути. Решта - на рівні оглядів. Намагаюся дивитися, де немає патріотичних висловлювань.

Нині в Україні три телеканали Футбол, але що вони показують? Ще нехай права на чемпіонат Білорусі чи Казахстану куплять. Думаю, це недорого. Можливо, комусь це буде цікаво", - зазначив Шарафутдінов.