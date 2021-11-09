Шарафудінов: Людям на зарплати та пенсії не вистачає, яка Донбас Арена

На Донбас Арені зараз ніхто у футбол не грає.

Про це розповів колишній коментатор В'ячеслав Шарафудінов.

"Що зараз із Донбас Ареною? Я там давно не був. У мене серце зупиняється, коли проходжу повз неї. Все це вже не те: травичку не стрижуть, воду не чистять, заходи ніякі не проводять. Все це заросло. Дуже сумно. Зрозуміло, що стадіон зараз не в робочому стані.

Чи вона зараз на балансі міста? Скажу чесно, не вникав у це. Намагаються її якось підтримувати, щоб вона була хоч щось схожа. Людям на зарплати та пенсії не вистачає, яка Донбас Арена. Так, усім хочеться, щоб тут був футбол, але скажіть, звідки йому взятися. Там ніхто не грає. Місцеві команди грають на колишньому стадіоні Олімпіка. Зараз він називається Босе Арена. Також на стадіоні донецького Металурга грають", - сказав Шарафудінов