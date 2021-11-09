Іммобіле не зіграє за збірну Італії

Форвард отримав травм

Джерело - Чемпiон.

Нападник Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле не зіграє у матчах відбіркового турніру ЧС-2022 з національними командами Швейцарії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.

Форвард отримав травму литкового м'яза на тренуванні в розташуванні італійської збірної. Замість Іммобіле до національної команди на листопадові матчі викликаний форвард Сассуоло Джанлука Скамакка.

Збірна Італії проведе два матчі відбору ЧС-2022 у листопаді. 12 листопада підопічні Роберто Манчіні зіграють зі збірною Швейцарії у Римі, а 15 листопада проведуть зустріч на виїзді із Північною Ірландією.

Цього сезону Іммобіле взяв участь у 11 матчах італійської Серії А, забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.