Андерлехт готує траснфер нападника Зорі

Аллах'яр Сайядманеш може змінити клуб

Андерлехт націлений на купівлю іранського форварда Аллах'яр Сайядманеш, який на правах оренди із Фенербахче виступає у складі Зорі.

Про це повідомляє Voetbal Nieuws

Український клуб має узгоджену опцію на викуп контракту Аллах'яра за 3,5 млн євро, однак таких коштів Зоря не має, через що незабаром розлучиться із форвардом.

Водночас Фенербахче розраховує вигідно використати інтерес до Аллах'яра, і продати його за максимально можливу ціну.

Нагадаємо, Зоря хоче продовжити оренду Аллах'яра.