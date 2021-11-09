Екстренер Челсі може очолити аутсайдера АПЛ

Норвіч шукає нового головного тренр

Колишній головний тренер Челсі Френк Лемпард може повернутись до тренерської роботи.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Англійський фахівець потрапив у сферу інтересів Норвіча, який перебуває пошуках нового головного тренера команди після того, як у відставку був відправлений Даніель Фарке.

Лемпард провів зустріч із керівництвом клубу, проте сторони не ухвалили остаточного рішення. Це пов'язано з тим, що Норвіч хотів би розглянути інших кандидатів на цю посаду.

У турнірній таблиці АПЛ Норвіч йде на останньому місці, маючи 5 балів.

Раніше, Лідс здобув мінімальну перемогу над Норвічем.