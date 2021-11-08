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Ріццолі уже в Києві - журналіст

Вчора 22:41 850 0
Ріццолі має замінити Лучано Лучі
Ріццолі уже в Києві - журналіст
#Ріццолі

Джерело - Чемпiон.

Нікола Ріццолі вже прибув до Києва.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Бомбардир.

Раніше український журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що італієць Ріццолі має замінити нинішнього голову комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, який після ДТП не може продовжувати роботу на посаді. Але того ж дня Українська асоціація футболу оголосила про продовження контракту з Лучано Лучі.

Нікола Ріццолі - відомий італійський арбітр. З 2017 року обіймає посаду керівника суддівським корпусом Серії А.

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