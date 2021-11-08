Ріцоллі уже в Києві - журналіст

Ріцоллі має замінити Лучано Лучі

Джерело - Чемпiон.

Нікола Ріцоллі вже прибув до Києва.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Бомбардир.

Раніше український журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що італієць Ріцоллі має замінити нинішнього голову комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, який після ДТП не може продовжувати роботу на посаді. Але того ж дня Українська асоціація футболу оголосила про продовження контракту з Лучано Лучі.

Нікола Ріцоллі - відомий італійський арбітр. З 2017 року обіймає посаду керівника суддівським корпусом Серії А.