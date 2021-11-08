Цуренко: Залишилося всього чотири матчі і перемога в кишені

Українська тенісистка Леся Цуренко зараз відчуває себе щасливою.

Про це розповіла сама спортсменка.

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“Останні два роки я тільки дивлюся, як інші грають. І ось нарешті я теж можу виступати і можу грати багато матчів. Дуже рада повернутися на корт. Коли ти травмований тривалий час, дуже складно спостерігати за тим, як інші люди грають, а ти тільки падаєш униз в рейтингу. Зараз я надзвичайно щаслива.

Цей турнір дуже непростий, тому що для завоювання титулу потрібно виграти сім матчів за сім днів. Я вже виграла три, залишилося всього чотири і перемога в кишені. Легко (сміється – прим.)”, - сказала Цуренко