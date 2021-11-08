Кополовець: Ми не тягнемо такі турніри, як Ліга чемпіонів

Рівень чемпіонату України не дає можливості гідно грати в Лізі чемпіонів

Так вважає ексхавбек Карпат та Минаю Михайло Кополовець.

Читайте також: Українські уболівальники не зможуть потрапити на заключний матч національної команди

"Правильно казав Мірча Луческу, що Динамо треба вбити в собі боягузтво. Команда боїться грати у футбол. Білоруси грають, норвезький Буде-Глімт виносить Рому, а ми боїмося. У наших футболістів вже великий досвід, у єврокубках, у збірній, але вони однаково бояться на міжнародній арені.

Непогано грали із Барселоною. А толку? Як бачите, ми не тягнемо такі турніри. На жаль, рівень чемпіонату України не дає нам можливості, щоб наші команди гідно грали в Лізі чемпіонів", - сказав Кополовець.