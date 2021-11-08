Президент Інгульця Олександр Поворознюк не задоволений роботою арбітра ФІФА Сергія Бойка у матчі 14-го туру УПЛ зі СК Дніпро-1 (0:1).

Про це заявив сам функціонер.

"На першій хвилині матчу хватають Сітала. Арбітр все бачить, штрафного не дає.

Штрафний удар, який вирішив долю матчу. Бойко стояв поруч. Запорожець був першим на м'ячі. Я мене таке враження, що гравець замахнувся по м'яча, то його чіпати не можна. А Запорожець зіграв на випередження.

При подачі з кутового грубо б'ють у голову Сітало. Арбітр поруч, але він не свистить порушення.

Порушення проти Асмелаша - жовта чи червона? Чому не має вилучення? Якби це був молодий арбітр, я б все списав на молодість. А це арбітр ФІФА. Оце такий у нас арбітраж.

А я забув - це напевне династія. У нас династії арбітрів чіпати не можна. У нас скоро такі як Дердо і Бойко будуть у памперсах виходити і вони будуть судити, адже це династія. Там папа, там мама. Та дайте дорогу молодим. Коли вони будуть помилятися, то не так буде прикро. А це арбітр ФІФА.

Я своїх у обіду не дам. Буду писати на арбітраж і хочу, щоб публічно Лучано Лучі дав пояснення було там порушення чи не було. Я скажіть як буде покараний Бойко, якщо його рішення якісь не правильні?", - зазначив Поворознюк.