АПЛ продасть телеправа за понад 11 млрд євро

Найпопулярніший національний чемпіонат світу

Джерело - football24.

Англійська Прем'єр-ліга виручить 11,6 млрд євро за продаж телеправ на період 2022-2025 років.

Про це повідомляє Marca.

Це майже на 1 млрд більше, ніж за попередній період. Зростання ціни пов'язують зі збільшенням інтересу до турніру з боку США та змаганням місцевих компаній за права на показ англійської першості.

Нагадаємо, АПЛ також є рекордсменом за витратами на трансферному ринку. Для порівняння, англійські клуби під час останнього вікна витратили понад мільярд євро, а Серія А, яка на другому місці, – 552 млн.