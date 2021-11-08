Рашфорд відхилив виклик у збірну Англії

Гравець вирішив залишитися в клубі

Джерело - Чемпiон.

Маркус Рашфорд залишиться у таборі МЮ, попри виклик у національну команду Англії.

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Про це повідомляє The Athletic.

24-річний нападник вирішив сконцентруватись на своєму відновленні після травми плеча. Маркус повернувся на поле близько місяця тому, але поки не зміг відіграти матч повністю.

Англійці майже вирішили питання виходу до фінальної частини ЧС-2022. У листопаді підопічні Саутгейта проведуть останні матчі кваліфікації проти Албанії та Сан-Маріно.