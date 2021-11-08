Хаві: Дуже хочу поспілкуватися із гравцями

Барселона не може грати внічию чи програвати на Камп Ноу.

Про це сказав новий головний тренер клубу Хаві під час своєї презентації.

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"Дякую фанатам, я дуже схвильований. Коли я йшов із Барселони, я сказав, що ми найкраща команда у світі, що у Барсі має бути підвищені вимоги, що ми не можемо грати внічию чи програвати на Камп Ноу, а маємо лише перемагати.

Я дуже радий тому, як мене прийняли вболівальники. Дуже хочу поспілкуватися із гравцями. Я знаю, що це важкий час для клубу як в економічному, так і в спортивному плані, але я маю бажання і мрію, я хочу втілити її в життя.

Проситиму гравців пред'являти до себе вищі вимоги, тому що ми Барселона – найкращий клуб світу. Нам потрібно впровадити максимальні вимоги до роботи, потрібно докладати всіх зусиль", сказав Хаві.