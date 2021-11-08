Керівництво Манчестер Юнайтед не збирається звільняти Сульшера

Уле Гуннар Сульшер

Головного тренера Манчестера Юнайтеда Уле Гуннара Сульшера не буде звільнено найближчим часом після поразки від Манчестер Сіті (0:2) в 11-му турі АПЛ.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Очікується, що норвезький фахівець керуватиме командою у 12-му турі Прем'єр-ліги проти Вотфорда.

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Після манчестерського дербі від співвласника манкуніанців Джоела Глейзера не надходило повідомлень щодо можливого звільнення Сульшера, він має продовжити роботу після паузи на ігри збірних.

За 11 матчів в АПЛ Манчестер Юнайтед набрав 17 балів і посідає 6 місце.