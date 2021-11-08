 Керівництво Манчестер Юнайтед не збирається звільняти Сульшера | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко очолив Дженоа
Вчора 15:05 1626
Пресконференція Олександра Петракова: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:00 280
УПЛ назвала найкращого тренера 14 туру
Сьогодні 12:39 304
Шахаб - найкращий гравець 14 туру УПЛ
Сьогодні 12:29 248
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа
Сьогодні 11:54 643
Форвард Ворскли: Шапаренко назвав мене "чорним"
Сьогодні 11:13 781
Рейтинг ATP: Марченко втратив одну позицію
Сьогодні 10:43 6469
Алієв здобув історичне золото для України на чемпіонаті світу U-23
Сьогодні 10:10 858
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-15
Сьогодні 09:42 168693
Ферстаппен виграв Гран-прі Мексики
Вчора 23:13 940
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко прибув у розташування Дженоа
Шевченко прибув у розташування Дженоа Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:34 203
Футболіст Шахтаря став хрещеним батьком доньки Зінченка
Футболіст Шахтаря став хрещеним батьком доньки Зінченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:06 248
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:10 14719 2
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа
Шевченко очолив найстаріший клуб Італії: 7 фактів про Дженоа Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:54 640
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції
Арбітр відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:04 411
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі
Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:02 327
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора
Капітан NaVi зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені мейджора Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:09 472
70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України
70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:05 473
Що чекає Шевченка у Дженоа? Усе про клуб українця: контракт, склад, статистика у Серії А
Що чекає Шевченка у Дженоа? Усе про клуб українця: контракт, склад, статистика у Серії А Віктор Слюсаренко
Вчора 21:51 1168
Відео дня. Калитвинцев забив неймовірний гол у ворота Львова
Відео дня. Калитвинцев забив неймовірний гол у ворота Львова Андрій Твердохліб
Вчора 21:44 1393
Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України
Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України Віктор Слюсаренко
Вчора 13:06 753
Захарєєв отримав золоту медаль та чек на 100 тисяч. Фото церемонії нагородження чемпіона
Захарєєв отримав золоту медаль та чек на 100 тисяч. Фото церемонії нагородження чемпіона Віктор Слюсаренко
Вчора 12:22 369
Альварес - Плант: відеоогляд бою
Альварес - Плант: відеоогляд бою Віктор Слюсаренко
Вчора 11:44 428
Шевченко та Дженоа - ідеальна пара
Шевченко та Дженоа - ідеальна пара Андрій Дунець
Вчора 11:40 1206
Пенальті у ворота Динамо: Чи фолив Сидорчук проти Степанюка?
Пенальті у ворота Динамо: Чи фолив Сидорчук проти Степанюка? Віктор Слюсаренко
Вчора 11:10 1674
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:49 Інше Як стати пейсмекером і хто це? 19
16:44 Футбол Поділля вдома здолало Волинь у 17 турі Першої ліги 38
16:34 Блог Шевченко прибув у розташування Дженоа 220
16:21 Футбол Шевченко хоче бачити в Дженоа двох гравців збірної України 213
16:11 Футбол Леоненко: Реал мав програвати Шахтарю 121
16:06 Блог Футболіст Шахтаря став хрещеним батьком доньки Зінченка 256
16:02 Пряма трансляція Українська Суперліга. Будівельник - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 90
15:55 Футбол Карпати розгромили Рубікон у 17 турі Другої ліги 246
15:40 Футбол Вацко: Шевченко розраховує на трансфери у Дженоа 221
15:27 Футбол Німеччина - Ліхтенштейн: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 144
15:26 Футбол Керівництво Манчестер Юнайтед не збирається звільняти Сульшера 204
15:09 Футбол Барселона представила Хаві 249
15:00 Футбол Герта – Баєр 1:1. Огляд матчу 153
14:59 Пряма трансляція Українська Суперліга. Черкаські Мавпи - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 130
14:51 Теніс Цуренко обіграла Александрову на старті турніру в Австрії 270
14:41 Футбол Мбаппе: Я не той, хто ухвалює рішення про майбутнє Почеттіно 261
14:29 Біатлон Українські біатлоністи опинились на самоізоляції в Норвегії 393
14:26 Футбол Греція - Іспанія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 189
14:13 Кіберспорт Зеленський відзначив перемогу NAVI на турнірі PGL Major Stockholm 308
14:00 Пряма трансляція Пресконференція Олександра Петракова: онлайн-трансляція. LIVE 280
13:53 Футбол Лаціо – Салернітана 3:0. Огляд матчу 219
13:41 Футбол Моурінью відреагував на призначення Шевченка наставником Дженоа 647
13:26 Футбол Тренер Колоса: Відрізками показали змістовну гру проти Шахтаря 317
13:24 Футбол Ірландія - Португалія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 219
13:13 Футбол Шахтар попрощався з Дентіньйо 487

Керівництво Манчестер Юнайтед не збирається звільняти Сульшера

Сьогодні 15:26 204 0
Уле Гуннар Сульшер
Керівництво Манчестер Юнайтед не збирається звільняти Сульшера
Фото - gettyimages
#Сульшер, #АПЛ, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Головного тренера Манчестера Юнайтеда Уле Гуннара Сульшера не буде звільнено найближчим часом після поразки від Манчестер Сіті (0:2) в 11-му турі АПЛ.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Очікується, що норвезький фахівець керуватиме командою у 12-му турі Прем'єр-ліги проти Вотфорда.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 0:2. Огляд матчу

Після манчестерського дербі від співвласника манкуніанців Джоела Глейзера не надходило повідомлень щодо можливого звільнення Сульшера, він має продовжити роботу після паузи на ігри збірних.

За 11 матчів в АПЛ Манчестер Юнайтед набрав 17 балів і посідає 6 місце.

Коментарі ()