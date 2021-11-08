Реал готує масову чистку складу

Реал готовий розпрощатися одразу з сімома гравцями

Реал після закінчення сезону має намір розлучитися з кількома гравцями, чиє подальше перебування у клубі вважається економічно невигідним.

Про це повідомляє видання As.

Йдеться про нападника Лука Йовича, захисників Марсело і Хесуса Вальєхо, півзахисників Гарета Бейла, Іско і вінгера Едена Азара.

Якщо всі ці гравці підуть, то мадридці заощадять на їхніх зарплатах майже 54 млн євро чистими за рік, і це дозволить їм підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе і продовжити контракт з юною зіркою команди Вінісіусом.

Нагадаємо, що Азар та Бейл отримують по 15 млн євро за сезон, Іско та Марсело – по 8 млн, Йович – 5 млн, Вальєхо – 3 млн.

Нагадаємо, Вінісіус продовжить контракт з Реалом.