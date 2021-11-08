Де Дзербі: Шевченко зробив правильний вибір

Роберто Де Дзербі прокоментував призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа

Відомий український тренер Андрій Шевченко прийняв правильне рішення, коли погодився очолити Дженоа.

Про це розповів наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Бажаю Шевченка всього найкращого. Генуя – чудове місто, в якому грає чудовий клуб із необхідною інфраструктурою та пристрасними вболівальниками. Колись Шева зробив правильний крок, коли очолив збірну України. Наразі він зробив правильний крок, погодившись переїхати до Італії", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, що Шевченко підписав контракт із Дженоа до літа 2024 року.