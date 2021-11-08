Де Дзербі: Шевченко зробив правильний вибір

Джерело - sport.ua.
Відомий український тренер Андрій Шевченко прийняв правильне рішення, коли погодився очолити Дженоа.
Про це розповів наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.
"Бажаю Шевченка всього найкращого. Генуя – чудове місто, в якому грає чудовий клуб із необхідною інфраструктурою та пристрасними вболівальниками.
Колись Шева зробив правильний крок, коли очолив збірну України. Наразі він зробив правильний крок, погодившись переїхати до Італії", - сказав Де Дзербі.
Нагадаємо, що Шевченко підписав контракт із Дженоа до літа 2024 року.