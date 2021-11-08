Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубку MLS

Джерело - Чемпіон.

За підсумками регулярного чемпіонату MLS з футболу визначились усі учасники Кубку.

У плей-оф вийшли 14 команд: 12 із них розпочнуть турнір зі стадії 1/8 фіналу, а переможці Західної та Східних конференцій стартують у чвертьфіналі.

Варто зазначити, що у плей-оф не вийшов чинний володар Кубка MLS Колумбус Крю.

Пари 1/8 фіналу:

Нью-Йорк Сіті - Атланта

Нашвілл - Орландо Сіті

Філадельфія Юніон - Нью-Йорк Ред Буллс

Портленд Тімберс - Міннесота

Спортінг Канзас-Сіті - Ванкувер

Сіетл Саундерс - Реал Солт-Лейк

Пари 1/4 фіналу:

Нью-Інгленд Революшн - переможець матчу Нью-Йорк Сіті - Атланта

Колорадо Репідс - переможець матчу Портленд Тімберс - Міннесота