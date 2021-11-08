Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубку MLS

Джерело - Чемпіон.
За підсумками регулярного чемпіонату MLS з футболу визначились усі учасники Кубку.
У плей-оф вийшли 14 команд: 12 із них розпочнуть турнір зі стадії 1/8 фіналу, а переможці Західної та Східних конференцій стартують у чвертьфіналі.
Варто зазначити, що у плей-оф не вийшов чинний володар Кубка MLS Колумбус Крю.
Пари 1/8 фіналу:
Нью-Йорк Сіті - Атланта
Нашвілл - Орландо Сіті
Філадельфія Юніон - Нью-Йорк Ред Буллс
Портленд Тімберс - Міннесота
Спортінг Канзас-Сіті - Ванкувер
Сіетл Саундерс - Реал Солт-Лейк
Пари 1/4 фіналу:
Нью-Інгленд Революшн - переможець матчу Нью-Йорк Сіті - Атланта
Колорадо Репідс - переможець матчу Портленд Тімберс - Міннесота
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