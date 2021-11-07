УПЛ. Десна на виїзді переграла Львів

Джерело - Чемпiон.
Десна виявилась сильнішою за Львів у поєдинку 14-го туру УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
7 листопада
ФК Львів - Десна 0:2
Голи: 0:1 - 51 Калітвінцев, 0:2 - 82 Завійський.
ФК Львів: Ільющенков, Довгий, Лека, Брікнер, Зозуля (Тавареш 54), Нич (Крушинський 54), Романчук, Якимець, Бусько (Ременяк 69), Антві (Семенів 69), Політило (Шина 76)
Десна: Мисак, Цимбалюк, Сафронов, Масалов (Картушов 46), Болбат, Домбровський, Тотовицький (Сєлін 80), Калітвінцев (Дегтярьов 90+3), Завійський, Безбородько (Будківський 46), Шевцов (Арвеладзе 63)
Попередження: Нич 21, Зозуля 40
Вилучення: Романчук 90+2