Вест Гем сенсаційно переграв Ліверпуль. Результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпiон.
В рамках 11-го туру АПЛ було зіграно кілька поєдинків. Арсенал мінімально переграв Вотфорд. Лестер розписав нічию Лідсом, а Евертон і Тоттенгем не забивали голів.
Чемпіонат Англії, АПЛ
11-й тур
7 листопада
Арсенал – Вотфорд 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 56 Сміт-Роу
Лідс – Лестер Сіті 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 26 Рафінья, 1:1 - 28 Барнс
Евертон – Тоттенгем 0:0
Вест Гем – Ліверпуль 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Аліссон (АГ), 1:1 - 41 Александер-Арнольд, 2:1 - 67 Форнальс, 3:1 74 Зума, 3:2 - 83 Орігі