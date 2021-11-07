Вест Гем сенсаційно переграв Ліверпуль. Результати матчів АПЛ

Результати матчів дня

Джерело - Чемпiон.

В рамках 11-го туру АПЛ було зіграно кілька поєдинків. Арсенал мінімально переграв Вотфорд. Лестер розписав нічию Лідсом, а Евертон і Тоттенгем не забивали голів.

Чемпіонат Англії, АПЛ

11-й тур

7 листопада

Арсенал – Вотфорд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Сміт-Роу

Лідс – Лестер Сіті 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Рафінья, 1:1 - 28 Барнс

Евертон – Тоттенгем 0:0

Вест Гем – Ліверпуль 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Аліссон (АГ), 1:1 - 41 Александер-Арнольд, 2:1 - 67 Форнальс, 3:1 74 Зума, 3:2 - 83 Орігі