Вільяреал мінімально переграв Хетафе. Результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпiон.
Хетафе в рамках 13-го туру Ла Ліги зазнав поразки від Вільяреала на виїзді (0:1). Переможний гол було забито на 10-й хвилині поєдинку.
Важливо: Шевченко очолив Дженоа
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
13-й тур
7 листопада
Вільяреал – Хетафе 1:0
Гол: 1:0 - 10 Трігерос,
Валенсія – Атлетіко 3:3
Голи: 0:1 - 35 Суарес, 1:1 - 50 Савич (АГ), 1:2 - 58 Грізманн, 1:3 - 62 Врсалько, 2:3 - 90+2 Дуро, 3:3 - 90+6 Дуро
Мальорка – Ельче
початок о 19:30
Осасуна – Реал Сосьєдад
початок о 19:30
Бетіс – Севілья
початок о 22:00