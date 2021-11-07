Клуб АПЛ звільнив головного тренера

Сміт очолив клуб у жовтні 2018 року

Джерело - Чемпiон.

Англійська Астон Вілла відправила шотландця Діна Сміта у відставку з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Дін Сміт очолив клуб із Бірмінгема у жовтні 2018 року і зумів у перший же сезон повернути його до АПЛ. Також при Сміті клуб виходив у фінал Кубка Ліги, де поступився Манчестер Сіті.

Зараз Астон Вілла посідає 15-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 10 очок за 11 турів.

Нагадаємо, Антоніо Конте нещодавно очолив Тоттенгем.