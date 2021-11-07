Соломон та Марлос вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч проти Колоса

Тренери визначились зі стартовими складами

Сьогодні, 7 листопада, відбудеться матч 14-го туру Української Прем'єр-ліги між Шахтарем та Колосом.

Актуально: Колос - Шахтар: онлайн-трансляція.

Головні тренери команд визначились зі стартовими складами.

Шахтар: Трубін – Ісмаїлі, Матвієнко, Вітао, Додо – Бондаренко, Антоніо – Соломон, Патрік, Марлос – Фернандо.

Запасні: П'ятов, Кривцов, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Конопля, Мудрик, Дентіньо.

Колос: Волинець, Золотов, Новак, Петров, Чорноморець, Мілько, Задоя, Богданов, Чурко, Саків, Лисенко

Запасні: Фесюн, Ром, Павловець, Нгамба, Костишин, Сантос, Ільїн, Ренан, Сітчінава.