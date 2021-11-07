Запросять російського футболіста? Франков дивно прокоментував призначення Шевченка в Дженоа

Немає жодних гарантій, що Андрій Шевченко врятує Дженоа від вильоту із Серії А.

Про це сказав відомий журналіст Артем Франков.

"Це чудовий шанс для Шевченка проявити себе у ролі тренера клубу. Це новий досвід для нього. Звичайно, немає жодних гарантій, що він врятує Дженоа від вильоту. Він приходить до клубу зі своєю командою. Думаю, що вони швидко налагодять зв'язок із гравцями. Сподіваюся, що Андрію вдасться згуртувати колектив та врятувати команду від вильоту із Серії А.

Думаю, що з приходом Шевченка до Дженоа в Алєксєя Міранчука підвищилися шанси потрапити до команди. Жодних політичних закидонів точно не буде, Андрій у цьому плані людина компетентна. Мова в них одна, думаю, це їм може піти на користь. У будь-якому випадку, тепер стежимо і вболіваємо за Дженоа, удачі Андрію та його команді!" – сказав Франков.