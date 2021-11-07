УПЛ. Дніпро-1 у більшості здолав Інгулець у 14 турі

Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у 14 турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик.

Господарі грали у меншості з 34-ї хвилини через вилучення Шишки.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 7 листопада

Інгулець - Дніпро-1 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 26 Довбик

Інгулець: Гальчук, Запорожець, Полегенько(Коваленко 79), Козак (Шарай 72), Коробенко(Бартуловіч 80), Сітало(Стефен 79), Шишка, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов, Поспєлов

Запасні: Шуст, Салем, Головкін, Павлов, Якимів

Дніпро-1: Кожокару, Кравченко, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок(Когут 90), Гуцуляк(Лучкевич 75), Джурасек (Ді Франко 49), Назаренко(Білл 75), Довбик

Запасні: Юрчук, Нельсон, Батагов, Адамюк, Русин

Попередження: Ковальов 27, Шишка 30, Шишка 34, Дубінчак 69, Лучкевич 85

Червона картка: Шишка 34 (друга жовта)

Раніше Чорноморець у божевільному матчі перестріляв Рух.