Максимов пояснив прорив Ворскли у матчі з Динамо

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов пояснив несподіваний результат матчу 14-го туру УПЛ проти Динамо.

"Зрозуміло, що Динамо було втомлене після Барселони. Віддали усі сили. Десь не пощастило і вони не виграли. А сьогодні був наш день. Пощастило. Чи є така історія: як обіграти Динамо? Стартують Запорожець та Мерседес, який пішов уперед. Як Запорожцю випередити? Чекати, коли у Мерседеса проб'ється колесо. Ось воно й пробилося, а ми їх випередили.

Актуально: Динамо - Ворскла 1:2. Відео голів

Чи бачив епізод з пенальті? Ще ні. Я тільки з роздягальні. Ми раділи. Зрозумійте, команди не завжди обіграють Динамо. Можна зіграти внічию і все одно радіти. Ми стоїмо на інших сходинках", – відзначив Максимов.