Барселона розпочала продаж квитків на презентацію Хаві

Джерело - football24.ua.
Барселона готується представити Хаві у якості головного тренера клубу.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
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Презентація нового керманича відбудеться 8 листопада, початок о 14:00 за Києвом.
Барселона вже розпочала відкритий продаж квитків. Хаві постане перед трибунами Камп Ноу, а потім дасть свою першу пресконференцію. Подія також транслюватиметься на клубному телеканалі.
Першим матчем Хаві повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.
Нагадаємо, Барселона оголосила про підписання Хаві.