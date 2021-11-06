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Барселона розпочала продаж квитків на презентацію Хаві

Вчора 22:54 231 0
Барселона представить Хаві на Камп Ноу
Барселона розпочала продаж квитків на презентацію Хаві
Фото - gettyimages
#Хаві, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Барселона готується представити Хаві у якості головного тренера клубу.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Актуально: Барселона підпише взимку декілька новачків

Презентація нового керманича відбудеться 8 листопада, початок о 14:00 за Києвом.

Барселона вже розпочала відкритий продаж квитків. Хаві постане перед трибунами Камп Ноу, а потім дасть свою першу пресконференцію. Подія також транслюватиметься на клубному телеканалі.

Першим матчем Хаві повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.

Нагадаємо, Барселона оголосила про підписання Хаві.

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