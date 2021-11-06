Барселона розпочала продаж квитків на презентацію Хаві

Барселона представить Хаві на Камп Ноу

Барселона готується представити Хаві у якості головного тренера клубу.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

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Презентація нового керманича відбудеться 8 листопада, початок о 14:00 за Києвом.

Барселона вже розпочала відкритий продаж квитків. Хаві постане перед трибунами Камп Ноу, а потім дасть свою першу пресконференцію. Подія також транслюватиметься на клубному телеканалі.

Першим матчем Хаві повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.

Нагадаємо, Барселона оголосила про підписання Хаві.