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Результати 12 туру Серії А
Аталанта з Маліновським обіграла Кальярі, Спеція з асистом Коваленка перемогла Торіно. Результати 12 туру Серії А
#Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 12 туру Серії А.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко матч проти Торіно розпочав з перших хвилин та відзначився результативною передачею.

Інший українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти у матчі проти Кальярі та був замінений на 63-й хвилині матчу.

Чемпіонат Італії - Серія А

12 тур, 6 листопада

Спеція - Торіно 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Сала 

Ювентус - Фіорентина 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+1 Куадрадо

Кальярі - Аталанта 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Пашалич, 1:1 - 27 Педру Жоау, 1:2 - 43 Сапата

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