Аталанта з Маліновським обіграла Кальярі, Спеція з асистом Коваленка перемогла Торіно. Результати 12 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 12 туру Серії А.
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко матч проти Торіно розпочав з перших хвилин та відзначився результативною передачею.
Інший українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти у матчі проти Кальярі та був замінений на 63-й хвилині матчу.
Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 6 листопада
Спеція - Торіно 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Сала
Ювентус - Фіорентина 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+1 Куадрадо
Кальярі - Аталанта 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 6 Пашалич, 1:1 - 27 Педру Жоау, 1:2 - 43 Сапата