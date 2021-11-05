 УПЛ. Олександрія - Металіст 1925 2:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Олександрія - Металіст 1925 2:0. Огляд матчу

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Огляд матчу Олександрія - Металіст 1925
УПЛ. Олександрія - Металіст 1925 2:0. Огляд матчу
#Олександрія, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі Української Прем'єр-ліги Олександрія вдома обіграла Металіст 1925.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 05 листопада

Олександрія - Металіст 1925 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Кирюханцев, 2:0 - 73 Дубра

ФК Олександрія: Олег Білик, Владислав Бабогло, Максим Третьяков (Володимир Одарюк 83), Денис Мірошніченко, Кирило Дришлюк, Ігор Кирюханцев (Олег Кожушко 72), Еміль Мустафаєв (Юрій Копина 83), Андрій Цуріков, Сергій Рибалка, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Клаудіо Спінеллі 72)

Металіст 1925: Денис Шеліхов, Віталій Єрмаков, Соломон Квірквелія, Андрій Ременюк, Артур Западня, Євген Протасов (Антон Савін 84), Сергій Ченбай, Артем Габелок (Максим Задерака 84), Марлісон (Ілля Зубков 84), Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда (Юрій Батюшин 67), Дмитро Криськів (Дмитро Кравченко 76)

Попередження: Сергій Рибалка 45+1 - Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда 27, Андрій Ременюк 58

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