 УПЛ. Олександрія переграла Металіст 1925 у 14 турі | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Олександрія переграла Металіст 1925 у 14 турі

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Олександрія перервала триматчеву безвиграшну серію у чемпіонаті України
УПЛ. Олександрія переграла Металіст 1925 у 14 турі
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі Української Прем'єр-ліги Олександрія вдома обіграла Металіст 1925.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 05 листопада

Олександрія - Металіст 1925 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Кирюханцев, 2:0 - 73 Дубра

ФК Олександрія: Олег Білик, Владислав Бабогло, Максим Третьяков (Володимир Одарюк 83), Денис Мірошніченко, Кирило Дришлюк, Ігор Кирюханцев (Олег Кожушко 72), Еміль Мустафаєв (Юрій Копина 83), Андрій Цуріков, Сергій Рибалка, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Клаудіо Спінеллі 72)

Металіст 1925: Денис Шеліхов, Віталій Єрмаков, Соломон Квірквелія, Андрій Ременюк, Артур Западня, Євген Протасов (Антон Савін 84), Сергій Ченбай, Артем Габелок (Максим Задерака 84), Марлісон (Ілля Зубков 84), Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда (Юрій Батюшин 67), Дмитро Криськів (Дмитро Кравченко 76)

Попередження: Сергій Рибалка 45+1 - Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда 27, Андрій Ременюк 58

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