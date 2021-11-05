Нива Тернопіль - Кривбас 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 17 турі Першої ліги Нива вдома поступилася Кривбасу.
Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 5 листопада
Нива Тернопіль - Кривбас 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Хобленко, 1:1 - 45+3 Демчук, 1:2 - 59 Ілич
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Джерело - Чемпіон.
У 17 турі Першої ліги Нива вдома поступилася Кривбасу.
Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 5 листопада
Нива Тернопіль - Кривбас 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Хобленко, 1:1 - 45+3 Демчук, 1:2 - 59 Ілич