Фернандо: Шахтар заслужив перемогу у грі з Реалом

Шахтар у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів з Реалом награв на перемогу.

Про це розповів форвард гірників Фернандо.

"Ми цілковито віддавалися грі, і нам багато вдавалося. Вдалося також забити м'яч, але, на жаль, це не забезпечило нам перемогу. Команда дуже засмучена, однак навіть у такій ситуації ми розуміємо, що не час опускати голову.

Шахтар завжди грає на перемогу, і цей поєдинок нічим не відрізнявся від інших. Ми чудово діяли на полі, на відміну від першого матчу з Реалом, однак, на жаль, домогтися результату не вдалося.

Ми заслуговували трьох очок, але навіть нічия була б більш прийнятним результатом. Проте, повторюся, ми завжди виходимо на поле з бажанням виграти. На жаль, цього разу результат вийшов таким, і, мабуть, він відповідає грі", - відзначив Фернанду.