Джерело - АНДРІЮК ONLINE.
Італієць Лучано Лучі не зможе продовжити роботу на посаді голови Комітету арбітрів Української асоціації футболу.
Про це повідомляє український журналіст Костянтин Андріюк.
"Схоже травма в ДТП для Лучано Лучі виявилася такою, яка не дозволяє йому повноцінно продовжувати роботу на посаді голови комітету арбітрів України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 серпня близько 16:00 в Києві сталася ДТП за участі Голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Як виявилося трохи згодом, у Ford з Лучі в’їхав Audi, у якому за свідками очевидців був народний депутат від Слуги народу Олександр Трухін.