Лучано Лучі

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Італієць Лучано Лучі не зможе продовжити роботу на посаді голови Комітету арбітрів Української асоціації футболу.

Про це повідомляє український журналіст Костянтин Андріюк.

"Схоже травма в ДТП для Лучано Лучі виявилася такою, яка не дозволяє йому повноцінно продовжувати роботу на посаді голови комітету арбітрів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 серпня близько 16:00 в Києві сталася ДТП за участі Голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Як виявилося трохи згодом, у Ford з Лучі в’їхав Audi, у якому за свідками очевидців був народний депутат від Слуги народу Олександр Трухін.