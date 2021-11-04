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Лучі покине посаду голови комітету арбітрів УАФ - журналіст

Сьогодні 18:26 229 0
Лучано Лучі
Лучі покине посаду голови комітету арбітрів УАФ - журналіст
#Лучі, #УАФ

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Італієць Лучано Лучі не зможе продовжити роботу на посаді голови Комітету арбітрів Української асоціації футболу.

Про це повідомляє український журналіст Костянтин Андріюк.

"Схоже травма в ДТП для Лучано Лучі виявилася такою, яка не дозволяє йому повноцінно продовжувати роботу на посаді голови комітету арбітрів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 серпня близько 16:00 в Києві сталася ДТП за участі Голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Як виявилося трохи згодом, у Ford з Лучі в’їхав Audi, у якому за свідками очевидців був народний депутат від Слуги народу Олександр Трухін.

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