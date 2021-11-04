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Степаненко виділив силу Реала

Сьогодні 16:41 171 0
Тарас Степаненко прокоментував поразку Реалу
Степаненко виділив силу Реала
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Реал показав свій клас у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це розповів півзахисник гірників Тарас Степаненко.

"Вони добре оборонялися, як я розумію, також багато працюють над цим, у позиційній обороні діють добре, закривають зони. Коли Реал з такими футболістами захищається, зламати їхню оборону непросто. Слід віддати їм належне – це Реал.

У таких іграх багато моментів не буває – їх треба реалізовувати. Проте ми не повинні забувати, що і Реал мав моменти і вони теж деякими не скористалися. Усі намагалися, хотіли зробити максимум і домогтися позитивного результату, але, на жаль, не вийшло.

 Ми не можемо говорити, що могли чи не могли. За якістю гри могли заробити очки. Скільки? Не знаю. На жаль, ми цього не зробили. Клас суперника, таких футболістів, як Бензема, вирішив підсумок матчу. Тому він грає стільки років у Реалі", - розповів Степаненко.

Нагадаємо, Степаненко продовжив контракт з Шахтарем.

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